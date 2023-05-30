Онколог назвал единственный способ защиты от рака

Своевременное прохождение диспансеризации является единственным надежным способом защититься от развития онкологического заболевания. Об этом заявил врач-онколог, член комитета Совфеда по регламенту Владимир Круглый.

«Самая большая опасность онкологии заключается в том, что такие заболевания протекают бессимптомно вплоть до последних стадий», – сказал Круглый.

Единственным работающим способом уберечь себя от опасной болезни является регулярное посещение врача и прохождение диспансеризации. Так, рак толстой кишки выявляет колоноскопия, рак легких – флюорография, рак груди – обычный врачебный осмотр.

Врач посоветовал обращаться в поликлинику при любых изменениях в состоянии здоровья. Сигналами о необходимости пройти обследование могут быть какие-то образования на теле, изменение родинок и т.д.