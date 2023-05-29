Кардиолог рассказала, как сохранить здоровье сердца после 50 лет

Правильное питание, отказ от вредных привычек и физическая активность помогут сохранить здоровье сердца после 50 лет, рассказала кардиолог Анна Кореневич. Об этом сообщает Pravda.Ru.

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По ее словам, риск развития гипертонии, ишемии, аритмии, сахарного диабеты, а также повышения уровня холестерина увеличивается после 50 лет. Поэтому за своим здоровьем следует внимательно следить, подчеркнула врач. Перечисленные недуги могут спровоцировать инфаркт, инсульт и сердечную недостаточность, предупредила она.

Кардиолог призвала отказаться от вредных привычек и увеличить физическую активность. Она объяснила, что это могут быть и не занятия в спортзале, иногда достаточно просто начать больше ходить. Кореневич рекомендовала выделять один час в день на прогулку.

"Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально не звучит", – добавила она.

Что касается питания, в ежедневный рацион необходимо вводить больше овощей и фруктов, посоветовала эксперт. Кардиолог сделала акцент на том, что нужно меньше употреблять жирных и сладких продуктов, а также соблюдать водный баланс в организме.

Очень важно следить за своим режимом и качеством сна, отметила врач.