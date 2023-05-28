Аллерголог рассказала, как проверить иммунитет

Как проверить и укрепить слабый иммунитет? Рассказывает аллерголог
Слабым иммунитетом принято оправдывать почти любые проблемы со здоровьем. Вот только зачастую это оправдание носит несколько абстрактный характер. Ведь мало кто понимает, что такое слабый иммунитет и почему он вдруг снизился. Как проверить свою иммунную систему, и можно ли повысить её самостоятельно «Секрету» рассказывала Елена Грек, ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Как проверить иммунитет
Если иммунитет представить в виде схемы, то это сложная клеточная система с множеством ответвлений. Каждый её компонент выполняет определённую задачу. Например, одна группа клеток ведет борьбу с внешними угрозами, другая реагирует на какие-то негативные изменения в теле человека.
Иногда в отлаженной работе иммунной системы происходит сбой. Распознать его сбой можно, например, по очень частым простудам, необъяснимой раздражительности, бесконечной усталости и так далее. Есть и более наглядные симптомы. Например, резкое появление на теле многочисленных жировиков и родинок.
Если вы заметили за собой такие изменения, это точно повод сходить к врачу и сдать кровь.
«Самый простой способ оценить иммунитет — клинический и биохимический анализы крови. Первый позволяет проверить уровень лейкоцитов и лимфоцитов, которые отвечают за выработку антител к различным вирусам и бактериям. Биохимический анализ крови даёт информацию об уровне белков — иммуноглобулинов разных классов (A, E, G, M). В их зону ответственности входит нейтрализация внешних чужеродных структур – антигенов: инфекций, бактерий, вирусов», — объясняет Грек.
Врач посмотрит на эти анализы и оценит качество/количество составляющих крови. В некоторых случаях специалист дополнительно назначает иммунограмму (кровь придётся дать еще раз), которую должен расшифровывать только иммунолог. При изучении результатов врач должен будет учесть ваш образ жизни — где вы работаете, какая у вас физическая активность, что и как вы едите и так далее.
Как укрепить иммунитет
Обычно для того, чтобы укрепить иммунитет, хватает простейших мер: нормализовать сон, снизить количество стрессов и добавить физические упражнения и наладить нормальное питание. В плане питания важно сделать упор на свежие сезонные овощи и фрукты. А занятия спортом следует добавлять постепенно.
«Главное — не переусердствовать, и выбирать умеренную физическую активность. Иммунитет любит кардионагрузки, а не утомительные силовые тренировки в спортзале. Летом особенно хорошо подойдут длительные прогулки, бег трусцой, скандинавская ходьба, велосипед. Кардиотренировки учащают дыхание, за счёт чего активизируются клетки реснитчатого эпителия – внутренней оболочки органов дыхания. Они отвечают за выработку Т-лимфоцитов, играющих основную роль в формировании клеточного иммунитета и защиты от антигенов», — добавляет Грек.
Если с иммунитетом действительно беда, врач может назначить специальные препараты — иммуномодуляторы. Но это очень серьёзные препараты и принимать их без назначения врача нельзя. Бесконтрольный приём иммуномодуляторов не просто не поможет «оздоровиться», но и с лёгкостью сможет «добить» расшатанный иммунитет, привести к фатальным последствиям.
Более безопасный вариант — витамины и минеральные комплексы. Однако и здесь самолечением лучше не заниматься.
«Поливитамины могут спровоцировать аллергию. Кроме того, некоторые витамины и вовсе нельзя принимать одновременно. Поэтому стоит сдать анализ на витаминодефициты и уже после обратиться к врачу за назначением точечной монотерапии», — резюмирует Грек.