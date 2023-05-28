Никакого мяса и кофе: какие продукты провоцируют развитие тромбов

Тромбоз ног — одна из самых распространенных патологий, характеризующаяся формированием кровяных сгустков в венозной системе. При этой проблеме исключаются из рациона продукты, которые способны создавать новые очаги воспаления. Чего нельзя есть при данном недуге, «Вечерняя Москва» узнала у врача-флеболога Станислава Макарова.

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Нет жирам

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По словам эксперта, при тромбозе категорически запрещено употреблять копчености, а также мясо и другие животные жиры.

— Это связано с тем, что все эти виды продуктов достаточно тяжелы для переваривания. С ними тяжело справляется не только пищеварительная система, но и печень. А все белки, участвовавшие как в тромбообразовании, так и в рассасывании тромбов, синтезируются в печени, поэтому мы должны исключить из рациона те продукты питания, которые тяжелы для печени, — пояснил Макаров.

В число запрещенных продуктов, которые провоцируют образование тромбов, включают говяжье мясо и тугоплавкие животные жиры.

Кофеин под запретом

Кофе, экстрактивные вещества и шоколад, то есть продукты, которые также обладают выраженным воздействием не только на печень, но и на желудочно-кишечный тракт.

— Кофеин, который содержится в некоторых напитках и десертах, обладает некоторым стимулирующим действием, в том числе на симпатоадреналовую систему. И путем ее активизации создают благоприятные условия для возникновения тромбов, — рассказал флеболог.

Обойдемся без вздутия

Все продукты, приводящие к повышенному газообразованию в кишечнике, тоже являются нежелательными для употребления.

— Пища, которая приводит к вздутию живота, естественным образом затрудняет отток крови от нижних конечностей, что также создает риск образования тромбов, — продолжил медик.

В данную категорию продуктов можно включить яблоки, белокочанную капусту и черный хлеб.

Никакого витамина К и алкоголя

Продукты, содержащие большое количество витамина К, тоже способны усугубить тромбоз глубоких вен. Поэтому их в обязательном порядке устраняют из рациона. Прежде всего это шпинат, салат и говяжья печень.