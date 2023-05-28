Эндокринолог: если течет кровь из носа, запрокидывать голову нельзя

Эндокринолог: если течёт кровь из носа, запрокидывать голову нельзя. Так вы не сможете понизить кровяное давление. При этом жидкость стечет в пищевод и вызовет тошноту, предупредила врач Анастасия Попович. Нужен другой алгоритм действий. Медик посоветовала сначала высморкаться, зажать мягкую часть носа, сесть прямо и чуть наклонить голову вперед. Не лишним будет приложить к носу пакет со льдом.

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Причины кровотечения из носа бывают очень разными. Некоторые из них связаны с процессами, которые происходят непосредственно в носу или носоглотке. Другие же к носу отношения не имеют.

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Вот какие причины кровотечения из носа привела в беседе с «Газетой.Ru» эндокринолог Анастасия Попович:

очень сухой воздух;

травмы носа (в том числе из-за ковыряния пальцами);

простуда или аллергия;

сильное чихание или сморкание;

лекарства — метфорфин, препараты для разжижения крови, назальные спреи, анальгин или ибупрофен, аспирин

Пожалуй, самая распространённая причина кровотечения из носа — повышенное давление. Если у человека ещё и плохая свёртываемость крови, то кровотечение бывает особенно сильным, отметила эндокринолог.

Как правильно остановить кровь из носа

Часто можно услышать совет: если потекла кровь из носа, запрокиньте голову и приложите ватой. Но на самом деле это не только бесполезно, но ещё и опасно, подчеркнула Попович. Врач предложила такой алгоритм действий:

осторожно высморкайтесь, чтобы удалить уже свернувшуюся кровь;

зажмите мягкую часть носа;

*сядьте прямо и чутьнаклоните голову вперёд;

«Именно это снизит кровяное давление и поможет уменьшить кровотечение, а также избежать тошноты», — объяснила специалист. Но бывает, и это не помогает. Если кровь не останавливается больше 15 минут, начинаются проблемы с дыханием, то надо вызывать врачей. Так же стоит поступить, если кровь хлынула после повреждения головы.

Чтобы знать свой уровень давления, нужно правильно его измерять. Из-за недостоверных данных человек может сделать неверные выводы о состоянии своего здоровья. О том, как грамотно измерять пульс и давление, можно узнать здесь.