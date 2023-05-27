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Роспотребнадзор: людям после 60 стоит употреблять меньше калорий и больше аминокислот

Роспотребнадзор: людям после 60 стоит употреблять меньше калорий и больше аминокислот. В ведомстве напомнили, что организм человека в пожилом возрасте сильно меняется: ухудшается метаболизм, иммунитет, нарушается стабильность ЖКТ и так далее. Как следствие — люди хуже перерабатывают пищу и быстрее набирают вес. Поэтому в Роспотребнадзоре решили выпустить советы по тому, как правильно питаться после 60 лет.

Роспотребнадзор: людям после 60 стоит употреблять меньше калорий и больше аминокислот
© Секрет Фирмы

В первую очередь, считают специалисты, нужно ограничить калорийность ежедневной потребляемой пищи. Для мужчин в среднем калораж должен составлять менее 2300 ккал, а для женщин — меньше 2000. Конечно, при учёте физической активности, которой тоже стоит заниматься, чтобы сохранить здоровье и подвижность.

Есть стоит четыре или пять раз в сутки, не делая больших перерывов. Если есть какие-то хронические заболевания, стоит проконсультироваться с врачом по поводу подбора рациона питания.

Но вообще, ежедневное питание 60+ должно быть очень сбалансированным. В него должны входить:

  • много белков (50% — животного происхождения);
  • жиры (не менее 50% — растительное масло, желательно — оливковое);
  • углеводы (в основном крахмал);
  • клетчатка (25–30 г);
  • витамины А, С, Е, В6, В12.

Кроме того, в пище обязательно должны быть различные минеральные вещества, которые с возрастом расходуются гораздо быстрее. Среди них кальций, магний, железо, хром и цинк.

Как итог — в пожилом возрасте следует потреблять некалорийные продукты, обогащённые питательными веществами. Хорошим решением будет сходить к диетологу, который подскажет, что точно нужно включить в меню.

И, скорее всего, в рацион не будет входить каша. Нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснял, почему пожилым её лучше не есть.

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