Что нужно знать о кори: чем опасна «детская инфекция»

Корь, ветрянку и некоторые другие инфекционные болезни часто относят к типично детским. В лентах новостей со ссылкой на Минздрав появляются данные о том, что корь вернулась. Вспышки фиксируются в разных регионах. И в числе заболевших не только детей, но и взрослые. Причем у последних протекает особенно тяжело с множеством осложнений.

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The Lancet сообщает в октябре 2019 года Министерство здравоохранения Самоа (государство в Полинезии) объявило о вспышке кори. На состояние 2022 года было зарегистрировано более 5,5 тысяч случаев заражения. Из этого числа – 83 человека погибли. 87% летальных исходов — это дети до 5 лет. Вспышку и летальные исходы связывают с пропагандой антипрививочников.

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Обстановка в России

По данным Роспотребнадзора, за последние десять лет регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости корью. Причин много. Как и на Самоа – пропаганда антипрививочников. Сложностей добавляет появление невакцинированных мигрантов из ближнего зарубежья на территории РФ. Но главный урон нанесла пандемия коронавируса.

По данным ВОЗ, в 2021 году пропустили вакцинацию от кори 40 млн детей: 25 млн первую дозу, более 17 млн – второй компонент. И уже в конце 2021 года регистрировались локальные вспышки кори. За 2021 год было зарегистрировано более 9 млн случаев кори и 128 тысяч летальных исходов.

С начала 2023 года вспышки кори были зафиксированы в Новосибирске, Омске, Алтайском и Краснодарском крае, Самаре, Волгограде и Санкт-Петербурге, а в больницах Уфы был введен карантин.

Основная цель сейчас – не допустить распространения вируса. Поэтому проводятся мероприятия «подчищающей иммунизации против кори среди населения и трудовых мигрантов».

Что нужно знать о кори

Возбудитель кори – вирус, относящийся к морбилливирусам, передающийся воздушно-капельным путем и при непосредственном контакте с инфицированным. Вирус может длительное время оставаться в пространстве и сохранять свою жизнеспособность.

Корь причислена к разряду высоко контагиозных (заразных): из 100 невакцинированных людей, которые оказались с заболевшими, заразятся 95 человек – и это минимум.

Инкубационный период – около 10 дней. Но с четвертого дня после инфицирования, когда симптомы еще отсутствуют, человек уже заразен и представляет опасность для окружающих.

Корь проявляется: значительным повышением температуры;

кашлем;

насморком;

поражением глаз;

появлением мелкой сыпи в том числе и на слизистых оболочках.

Чем опасна корь

Несмотря на усилия врачей, из тысячи заболевших как минимум двое уходят из жизни.

Корь прицельно «бьет» по центральной нервной системе. Осложнения неврологического характера чаще регистрируются у детей до 5 лет, а также после 20 лет.

Вирус кори подавляет работу иммунитета, организм остается незащищенным, что предрасполагает к развитию серьезных осложнений, например, присоединению вторичной инфекции.

К числу частых и относительно безобидных осложнений кори относят: затяжную диарею с риском обезвоживания, судорожные приступы и отит с осложнениями.

Особенно корь опасна во время беременности. Инфицирование повышает риски преждевременных родов и внутриутробной гибели плода.

У взрослых корь протекает тяжело и чаще вызывает серьезные осложнения. К их числу можно отнести:

стеноз гортани – стойкое сужение с приступами удушья; трахеобронхит; коревая и вторичная бактериальная пневмония на фоне снижения иммунитета; энцефалит; гепатит.

Некоторые осложнения кори проявляются спустя годы и часто приводят к летальному исходу. Например, речь идет о подостром склерозирующем панэнцефалите. Причем это осложнение встречается гораздо чаще среди взрослых инфицированных.

Вакцинация – это главная защита

Согласно Национальному Календарю Прививок, первый раз прививку делают детям в 12 месяцев. Ревакцинация в 6-7 лет. Используются комбинированные вакцины с живыми вирусами против кори, краснухи и паротита.

Инфекционисты отмечают, что взрослые, родившиеся после 70-о года прошлого столетия, должны пройти ревакцинацию против кори, если не были вакцинированы или же получали только одну дозу.

Только двукратное введение считается полным курсом вакцинации, обеспечивающий защиту от кори — иммунитет формируется у 98%. Но эффективность сохраняется в течение 25 лет, после уровень защиты снижается и следует провести ревакцинацию.

Нужно ли делать прививку, если переболел корью

После перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет. Но, если, например, повторная ветрянка исключена, возможен (в исключительных случаях) только опоясывающий лишай, вызванный тем же вирусом герпеса Zocter, то повторное инфицирование корью возможно.

Конечно, это крайне редкие случаи на фоне тяжелых состояний, например, у пациентов с онкологическими заболеваниями, иммунодефицитами. Но в этой группе и самая высокая летальность.