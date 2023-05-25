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2 часа назад

Ученые нашли лучшее лекарство от ожирения и доказали его эффективность

Диана Товсепова

Препарат для лечения ожирения год проверяли на реальных людях — результаты оказались впечатляющими. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Ученые нашли лучшее лекарство от ожирения и доказали его эффективность
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Новое исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению(ECO2023, Дублин, 17-20 мая), доказывает, что семаглутид, препарат для лечения ожирения, эффективен для снижения веса в масштабном годичном исследовании

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Исследование проведено доктором Андресом Акоста и доктором Виссамом Гусном и их коллегами в клинике Майо,США.

Семаглутид, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), является недавно одобренным FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств CIF) препаратом против ожирения.

Он показал значительные результаты в снижении веса в ходе многочисленных долгосрочных рандомизированных клинических испытаний и краткосрочных исследований в реальных условиях.

Тем не менее, в промежуточных реальных исследованиях мало что известно о результатах снижения веса и метаболических параметров. В этом исследовании авторы оценили результаты потери веса, связанные с семаглутидом, у пациентов с избыточной массой тела и ожирением с диабетом 2 типа (СД2) и без него в течение целого года.

Они провели ретроспективный сбор данных об использовании семаглутида для лечения ожирения. В них были включены пациенты с индексом массы тела (ИМТ) 27 кг/м 2 (избыточная масса тела и все более высокие категории ИМТ), которым были назначены еженедельные подкожные инъекции семаглутида (в дозах 0,25, 0,5, 1, 1,7, 2, 2,4 мг; однако большинству в более высокой дозе 2,4 мг). Они исключили пациентов, принимающих другие лекарства от ожирения, пациентов с операцией по поводу ожирения в анамнезе, больных раком и беременных.

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Потеря веса, снижение холестерина, стабилизация давления

Всего в анализ было включено 305 пациентов (73% женщины, средний возраст 49 лет, средний ИМТ 41, 26% с СД2). У 110 участников исследования потеря веса в среднем достигала 13,4% от общей массы тела. В подгруппе участников, страдающих диабетом, ИМТ снизился на 10%. Остальные пациенты с излишками веса, но без диабета, избавились от 17% жира.

Процент пациентов, потерявших более 5% массы тела, составил 82%, более 10% — 65%, более 15% — 41%, более 20% — 21% за 1 год.

Лечение семаглутидом также значительно снижало систолическое и диастолическое артериальное давление на 6,8/2,5 мм рт.ст.; общий холестерин на 10,2 мг/дл.

Половина пациентов испытывали побочные эффекты, связанные с приемом лекарств (154/305), чаще всего сообщалось о тошноте (38%) и диарее (9%). Побочные эффекты в основном были легкими, не влияли на качество жизни, но в 16 случаях привели к прекращению приема препарата.

Авторы заключают:

«Семаглутид ассоциировался со значительной потерей веса и улучшением метаболических параметров через 1 год в многоцентровом клиническом исследовании, демонстрирующем его эффективность в лечении ожирения у пациентов с СД2 и без него».

Команда клиники Mayo готовит несколько других исследований, касающихся семаглутида, в том числе результаты приема препарата у пациентов, у которых был рецидив веса после бариатрической операции, и тех, кто ранее принимал другие препараты против ожирения.

Болезни и лекарства,Андрес Акоста,
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