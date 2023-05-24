Отеки ног — вершина айсберга проблем со здоровьем

Врач-подолог рассказала об основных причинах отеках ног и подметила, когда это должно стать поводом для обращения к специалисту для выявления причин.

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Работа на ногах и неправильный образ жизни подарят отеки. Распухшие и отяжелевшие ноги, особенно в районе щиколотки и голени, в вечернее время уже не просто часто, а обыденно?

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Проблема не должна оставаться без внимания, ведь это всегда сигнал о скоплении избыточной межклеточной жидкости и ее неправильном перераспределении.

Объем жидкости в организме должен быть постоянен: сколько поступает воды в человека, такой же объем должен его и покидать. В противном случае отеки визуально меняют тело не в лучшую сторону и создают большой дискомфорт.

Как идентифицировать проблему и о чем она может сигнализировать рассказала специалист сети клиник ЦИДК врач-подолог Юлия Миронихина.

“Причиной может стать как большая нагрузка, длительное хождение, так и узкая обувь. Если анализировать проблему изнутри, то на распухшие ноги могут повлиять болезни сердца, почек, соленая пища, болезни вен, длительные перелеты, алкоголь и даже жаркая погода. Отеки не всегда можно заметить, в первую очередь, должно насторожить: след резинки от носка на коже, так можно проверить уровень отечности, а также стоит обратить внимание, если обувь вдруг стала тесной. Распухшие ноги могут огорчать как вечером, так и утром, и встречаться такое может, кстати, и у человека с хорошим здоровьем”, - рассказывает специалист сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины FILLLIN.RU.

Частым гостем отек становится у беременных женщин, и у дам в менструальном цикле. Если в случае очевидных перемен в женском организме все контролируемо, то сильнее обеспокоиться нужно, когда отеки ортологические:

При варикозном расширении вен ноги отекают постепенно, появляется боль и ощущение, что конечности “крутит”, к утру отеки проходят. Отек и боль только в одной ноге может говорить о флебите или тромбозе.

Патологии почек сигнализируют утром, тогда отекают обычно стопы и лицо, появляются мешки под глазами. Заболевания печени, такие как цирроз, рак печени.

Болезни сердца-происходят застойные явления крови в участках тела даже достаточно отдаленных от сердца. Такие отеки симметричные на обоих ногах и появляются ближе к вечеру.

Артрит вызывает локализованный отек.

Дисфункция щитовидной железы. При гипотериозе отек в любом участке тела, на стопах тоже. При гипертиреозе утолщается поверхность голени кожа становится жесткой и шелушиться.

Аллергии, отек суставов или местный.

Лечить отеки местно неэффективно, если это не связано с травматическим состоянием данного участка тела.