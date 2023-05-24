Только у 20% людей, укушенных клещами, инфицированными боррелиозом или болезнью Лайма, можно обнаружить явные признаки недуга.

Зачастую они появляются спустя длительное время после заражения, поэтому их сложно сопоставить с присасыванием паразитов. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре во вторник, 23 мая.

покраснение больше 5 см в диаметре, а вокруг него кольцо;

в половине случаев заболевание проявляется, в виде лёгкого ОРВИ и субфебрильной лихорадки, которая может завершиться подъёмом температура до 40 градусов. Распознать боррелиоз можно по следующим признакам:

Болезнь Лайма в большей степени опасна осложнениями. Инфекция поражает опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

При развитии Лайм-артрита начинают отказывать крупные суставы: рядом с ними возникает отёк, появляются болезненные ощущения и повышается температура.

Ещё одно проявление инфекции — менингит, сопровождающийся температурой, головной болью, болью в шее, тошнотой и рвотой.

«В ряде случаев может развиться поражение сердца — Лайм-кардит, это редкое осложнение, при котором у человека при физической нагрузке появляется одышка, боль в груди, может отмечаться аритмия», — отметили в ведомстве.

При первых симптомах недомогания рекомендуется обратиться за помощью к врачу-инфекционисту для эффективного лечения и предотвращения хронического течения болезни.