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Названы «спящие» симптомы болезни Лайма, которые появляются после укуса клеща

Только у 20% людей, укушенных клещами, инфицированными боррелиозом или болезнью Лайма, можно обнаружить явные признаки недуга.

Зачастую они появляются спустя длительное время после заражения, поэтому их сложно сопоставить с присасыванием паразитов. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре во вторник, 23 мая.

Распознать боррелиоз можно по следующим признакам:
  • покраснение больше 5 см в диаметре, а вокруг него кольцо;
  • в половине случаев заболевание проявляется, в виде лёгкого ОРВИ и субфебрильной лихорадки, которая может завершиться подъёмом температура до 40 градусов.

Болезнь Лайма в большей степени опасна осложнениями. Инфекция поражает опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

При развитии Лайм-артрита начинают отказывать крупные суставы: рядом с ними возникает отёк, появляются болезненные ощущения и повышается температура.

Ещё одно проявление инфекции — менингит, сопровождающийся температурой, головной болью, болью в шее, тошнотой и рвотой.

«В ряде случаев может развиться поражение сердца — Лайм-кардит, это редкое осложнение, при котором у человека при физической нагрузке появляется одышка, боль в груди, может отмечаться аритмия», — отметили в ведомстве.

При первых симптомах недомогания рекомендуется обратиться за помощью к врачу-инфекционисту для эффективного лечения и предотвращения хронического течения болезни.

Каждый раз после посещения леса или парка необходимо осматривать себя, детей и домашних животных, чтобы вовремя снять членистоногих.

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