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Сухость во рту и чувство голода: как не перепутать сахарный диабет с обычной усталостью

Эндокринологи рассказали изданию «Почему болит», как не перепутать сахарный диабет с обычной усталостью. Многие списывают признаки недостатка инсулина на менее серьёзные недуги, и это грозит тяжёлыми последствиями.

Как не перепутать сахарный диабет с обычной усталостью
© Клопс.Ru

«В результате могут появиться такие осложнения, как синдром диабетической стопы и её дальнейшая ампутация, а также нарушение работы почек, проблемы с сердцем, снижение зрения — кровоизлияние в сетчатку глаза», — предупредила эндокринолог Лейла Асадова.

Избыток сахара нарушает работу клеток и тканей организма. Около половины пациентов — люди 40–59 лет, наиболее активного трудоспособного возраста. Эндокринолог Светлана Землянухина подчёркивает, что в большинстве случаев диабет II типа возникает у людей с генетической предрасположенностью.

Первые признаки заболевания:
  • частое мочеиспускание;
  • постоянное чувство жажды;
  • сухость во рту;
  • голод при полноценном питании;
  • беспричинная потеря веса;
  • быстрая утомляемость;медленное заживление ран.

Даже если обнаруживаются 2-2 симптома, специалисты рекомендуют сдать биохимический анализ крови и обратиться к эндокринологу.

Для профилактики советуют:
  • добиться здоровой массы тела и поддерживать её;
  • придерживаться активного образа жизни;
  • перейти на здоровое питание, уменьшить потребление сахара и насыщенных жиров;
  • бросить курить.

Врач-терапевт Олеся Обанина рассказала, как справиться с преждевременным старением. Отложить его можно с помощью борьбы с гликацией — неферментативной реакцией связывания глюкозы и белков.

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