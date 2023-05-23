Эндокринологи рассказали изданию «Почему болит», как не перепутать сахарный диабет с обычной усталостью. Многие списывают признаки недостатка инсулина на менее серьёзные недуги, и это грозит тяжёлыми последствиями.

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«В результате могут появиться такие осложнения, как синдром диабетической стопы и её дальнейшая ампутация, а также нарушение работы почек, проблемы с сердцем, снижение зрения — кровоизлияние в сетчатку глаза», — предупредила эндокринолог Лейла Асадова.

Избыток сахара нарушает работу клеток и тканей организма. Около половины пациентов — люди 40–59 лет, наиболее активного трудоспособного возраста. Эндокринолог Светлана Землянухина подчёркивает, что в большинстве случаев диабет II типа возникает у людей с генетической предрасположенностью.

частое мочеиспускание;

постоянное чувство жажды;

сухость во рту;

голод при полноценном питании;

беспричинная потеря веса;

быстрая утомляемость;медленное заживление ран. Первые признаки заболевания:

Даже если обнаруживаются 2-2 симптома, специалисты рекомендуют сдать биохимический анализ крови и обратиться к эндокринологу.

добиться здоровой массы тела и поддерживать её;

придерживаться активного образа жизни;

перейти на здоровое питание, уменьшить потребление сахара и насыщенных жиров;

бросить курить. Для профилактики советуют: