Сухость во рту и чувство голода: как не перепутать сахарный диабет с обычной усталостью
Эндокринологи рассказали изданию «Почему болит», как не перепутать сахарный диабет с обычной усталостью. Многие списывают признаки недостатка инсулина на менее серьёзные недуги, и это грозит тяжёлыми последствиями.
«В результате могут появиться такие осложнения, как синдром диабетической стопы и её дальнейшая ампутация, а также нарушение работы почек, проблемы с сердцем, снижение зрения — кровоизлияние в сетчатку глаза», — предупредила эндокринолог Лейла Асадова.
Избыток сахара нарушает работу клеток и тканей организма. Около половины пациентов — люди 40–59 лет, наиболее активного трудоспособного возраста. Эндокринолог Светлана Землянухина подчёркивает, что в большинстве случаев диабет II типа возникает у людей с генетической предрасположенностью.
- частое мочеиспускание;
- постоянное чувство жажды;
- сухость во рту;
- голод при полноценном питании;
- беспричинная потеря веса;
- быстрая утомляемость;медленное заживление ран.
Даже если обнаруживаются 2-2 симптома, специалисты рекомендуют сдать биохимический анализ крови и обратиться к эндокринологу.
- добиться здоровой массы тела и поддерживать её;
- придерживаться активного образа жизни;
- перейти на здоровое питание, уменьшить потребление сахара и насыщенных жиров;
- бросить курить.
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