Врач перечислил шесть способов снизить риск развития деменции

Нейробиолог доктор Рахул Джандиал назвал несколько способов, благодаря которым можно защитить мозг от деменции в более позднем возрасте.

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Прежде всего, чтобы защититься от деменции, нужно стараться использовать неведущую руку (для правши - левую, для левши - правую) во время письма. Это поможет наладить мозговые связи.

Ещё один способ предотвратить деменцию - это улучшение рабочей памяти. Для этого отлично подойдёт выполнение арифметических действий в уме. Например, можно перемножать двузначные числа.

Одиночество - один из факторов риска развития старческого слабоумия и депрессии. Поэтому важно найти поддержку в других людях.

Помочь уменьшить чувство одиночества и проявление депрессии может домашнее животное. Для психического здоровья полезно гулять с питомцем.

Что касается ходьбы, то регулярные ежечасные прогулки помогают снизить стресс, давление, стимулировать работу мозга. Это всё может препятствовать снижению когнитивных функций.

Наконец, существуют научные исследования, доказывающие, что постоянный недосып может привести к накоплению в мозге белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера.