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Занятия спортом уменьшили объем кровотечения при инсульте

Даже малая физическая активность снижает риск тяжёлого инсульта в случае его появления. Специалисты из Университета Гетеборга информируют, что у людей, которые периодически занимаются спортом, объём кровотечения в мозгу при госпитализации был в среднем на 50% меньше, передаёт Stroke and Vascular Neurology.

Занятия спортом уменьшили объем кровотечения при инсульте
© FBM.ru

В рамках опыта они изучили данные 686 человек, которые попали в больницу из-за внутримозгового кровоизлияния с 2014 по 2019 год. Их опросили о частоте физической активности до госпитализации.

Оказалось, что у людей, занимающихся спортом регулярно, были более низкие объёмы кровотечения. Такая корреляция зафиксирована впервые.

Более того, итоги оказались существенными независимо от локализации в головном мозге. У физически активных людей снизились объёмы кровотечения как в глубоких областях мозга, которые часто связаны с высоким кровяным давлением, так и в более внешних областях, ассоциирующихся с деменцией.

Учёные надеются, что их открытие будет основой новых профилактических методов инсульта, а также послужит более точному пониманию внутримозговых кровоизлияний.

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