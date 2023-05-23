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45 минут назад

Онколог назвал популярные продукты, вызывающие рак

РИА "ФедералПресс"

Некоторые продукты способны спровоцировать развитие рака. Об этом заявил врач-онколог Андрей Воробьев.

Онколог назвал популярные продукты, вызывающие рак
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Россиянам следует исключить из рациона продукты, которые подвергаются сильной переработке. Это торты, сухие завтраки, хлеб промышленного производства, соленые закуски, а также морсы и готовые блюда», – отметил эксперт.

По его словам, многие россияне часто употребляют данные продукты, а это опасно для их здоровья. Андрей Воробьев уточнил, что также развитие онкологии может быть связано с большим содержанием жира в организме, пишет «Вечерняя Москва».

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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