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Врач назвал самые частые осложнения после кори

Российский врач Александр Лаврищев перечислил наиболее частые осложнения после кори и напомнил, что самый действенный способ защиты от инфекции — вакцинация.

Врач назвал самые частые осложнения после кори
© Ferra.ru

Существует шесть наиболее частных осложнений после перенесенной во взрослом возрасте кори — пневмония, энцефалит, отит, ларингит, тромбоцитопения и миокардит, рассказал ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

Корь может привести как к вирусной пневмонии, так и «добавить» бактериальное воспаление легких, отметил врач. Попадание ее вируса в нервные ткани может приводить к энцефалиту — воспалению мозга. Как результат, у человека возникают судороги и спутанность сознания, а в редких случаях — его мозг необратимо повреждается.

Кроме того, корь может вызвать средний отит, который чреват снижением слуха, ларингит, тромбоцитопению — снижение количества необходимых для свертывания крови тромбоцитов — а также потенциально смертельный миокардит, воспаление сердечной мышцы.

Единственный способ защитить себя от кори — вакцинироваться, подчеркнул врач. Подавляющее число случаев тяжелого течения болезни наблюдается у непривитых взрослых.

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