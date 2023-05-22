Чем опасно «фруктовое» дыхание

«Фруктовое» дыхание может указывать на обострение заболеваний и ухудшение здоровья. Необходимо обращать внимание на любые экстренные перемены в организме. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев в интервью «Царьграду».

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По его словам, насторожить должны изменившийся запах пота, ног, плохо пахнущий стул, усиление запаха мочи или нетипичный аромат изо рта по утрам.

Однако особым случаем является «фруктовое» дыхание, предупредил специалист.

Оно может быть признаком опасного осложнения диабета, то есть диабетического кетоацидоза. Это заболевание появляется в случае нехватки инсулина в крови.