$79.91-0.1386.28-0.22

Чем опасно «фруктовое» дыхание

«Фруктовое» дыхание может указывать на обострение заболеваний и ухудшение здоровья. Необходимо обращать внимание на любые экстренные перемены в организме. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев в интервью «Царьграду».

Чем опасно «фруктовое» дыхание
© Слово и Дело

По его словам, насторожить должны изменившийся запах пота, ног, плохо пахнущий стул, усиление запаха мочи или нетипичный аромат изо рта по утрам.

Однако особым случаем является «фруктовое» дыхание, предупредил специалист.

Оно может быть признаком опасного осложнения диабета, то есть диабетического кетоацидоза. Это заболевание появляется в случае нехватки инсулина в крови.

Помимо необычного дыхания человек может испытывать слабость, также появляется затуманенное сознание, рассказал Алендеев.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий