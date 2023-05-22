Кардиолог развеяла три мифа о гипертонии

Гипертония – заболевание, с которым многие знакомы не понаслышке. Больше, как принято считать, «проблемы с давлением» касаются людей старшего возраста, тем не менее, врачи сегодня говорят о том, что заболевание имеет тенденцию «молодеть» – поэтому информация об этой патологии важна для большинства людей.

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Во время пресс-конференции, посвящённой борьбе с сердечно-сосудистыми патологиями, главный внештатный специалист кардиолог Новосибирской области Оксана Дуничева назвала три важных факта о гипертонии, а также назвала цифры оптимального и нормального давления.

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Первое – не существует, как многие думают, «своего» привычного давления, такого, которое обычно было у родителей или кого-то ещё. Существуют нормы давления, установленные в ходе масштабных исследований – они и должны служить ориентиром. «Цифры давления не бывают вашими личными – они должны стремиться к норме», – подчеркивает Оксана Дуничева.

Есть цифры, которые актуальны для общемировой медицины. Оптимальные цифры артериального давления – это показатели, меньше, чем 120 и 80. Но существует понятие нормального давления – это показатели, которые называют врачи, когда ориентирую пациентов на норму. Нормальным считается давление в диапазоне от 120 до 129 и диастолическое – 80-84.

«Фактически, когда вы работает над своим артериальным давлением, нужно стремиться, чтобы цифры были меньше, чем 130 и 85», - уточняет кардиолог.

Второе – не верно думать, что гипертонию можно вылечить. Гипертоническую болезнь вылечить нельзя. Можно только её постоянно контролировать: приём препаратов должен быть постоянным.

Третье – опасаться смены препаратов не стоит. Менять терапию при гипертонии можно, но, согласовав с лечащим врачом. Сейчас есть хороший выбор комбинированных препаратов, когда пациенту не нужно принимать много лекарств, а в одной таблетке может концентрироваться три, или даже четыре, препарата.