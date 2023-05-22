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Онколог рассказал, когда гастрит становится опасным

По статистике, гастритом страдает примерно 50% взрослого населения. Многие относятся к нему несерьезно: "А, ну гастрит, ну подумаешь. У кого его нет". Но это большая ошибка, считает врач-онколог Иван Карасев. Доктор рассказал, почему банальное заболевание может быть опасным.

Онколог рассказал, когда гастрит становится опасным
© Российская Газета

Какие симптомы помогут заподозрить наличие гастрита

- Ноющие или схваткообразные, слабо интенсивные боли в эпигастральной области, чаще - натощак или непосредственно после еды.

- Постоянная изжога, особенно в ночные и утренние часы, отрыжка кислым.

- Тошнота, редко рвота.

- Тяжесть в эпигастральной области после приема пищи, чувство быстрого наполнения желудка.

- Неприятный привкус во рту, горечь.

- Снижение аппетита.

Почему это симптомы возникают?

"Гастрит - это воспаление слизистой желудка, приводящее к нарушению его функции, в особенности секреторной. То есть желудок работает неправильно, он не может выполнять возложенную на него функцию эффективно", - поясняет Иван Карасев в своем Telegram-канале.

Чем грозит?

"Понимаю, что осознавать, что какой-то обычный гастрит может привести к раку - страшно. Но это действительно так. Вся проблема в воспалительном процессе. Это значит, что клетки слизистой "живут в тяжелых условиях" и чем дольше, тем выше шанс, что в какой-то момент они начнут делиться неправильно и тогда начнется процесс образования злокачественной опухоли", - поясняет доктор Карасев.

Еще один неприятный момент гастрита в том, что пищеварение нарушено, и вы не получаете достаточно питательных веществ из пищи.

"Вы можете питаться на 120% сбалансированно, но если есть гастрит, все будет мимо. Дополнительные витамины и БАДы тоже пройдут транзитом", - говорит эксперт.

Вот почему пренебрегать этим состоянием нельзя (например, многие месяцами просто убирают симптомы изжоги) - тем более, что гастрит эффективно лечится.

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