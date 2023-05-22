Онколог рассказал, когда гастрит становится опасным

"Понимаю, что осознавать, что какой-то обычный гастрит может привести к раку - страшно. Но это действительно так. Вся проблема в воспалительном процессе. Это значит, что клетки слизистой "живут в тяжелых условиях" и чем дольше, тем выше шанс, что в какой-то момент они начнут делиться неправильно и тогда начнется процесс образования злокачественной опухоли", - поясняет доктор Карасев.