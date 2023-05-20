Можно ли жить с половой инфекцией и не знать об этом
На сегодняшний день экспертами ВОЗ выявлено более 30 бактерий, вирусов и паразитов, способных передаваться половым путем. "Рамблер" выяснил, можно ли жить с половой инфекцией и не знать об этом.
Наибольшую распространенность имеют восемь возбудителей: четыре инфекции — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — излечимы. Остальные четыре инфекции — гепатит В, вирус простого герпеса (ВПГ), ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) — имеют вирусную природу и не поддаются полному излечению.
Могут ли инфекции протекать бессимптомно? К сожалению, да, и довольно часто. Могут быть и неспецифические симптомы: зуд во влагалище, высыпания на коже и слизистых оболочках наружных половых органов, более обильные влагалищные выделения или выделения с неприятным запахом , учащенное и болезненное мочеиспускание, боли внизу живота, субфебрильная температура, циклические сукровичный выделения из половых путей. Поэтому так важно вовремя заподозрить проблему и начать адекватное лечение.
Шушарина Юлия АлександровнаВрач акушер-гинеколог, репродуктолог федеральноц сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пермь
Что делать, чтобы избежать заражения
- Для начала использовать барьерные методы контрацепции и по возможности обмениваться справками с партнерами перед началом половой жизни.
- Пройти вакцинацию, так как от ВПЧ и вирусного гепатита В на сегодняшний день есть безопасные и эффективные вакцины.
- Важно своевременно проходить осмотры и сдавать необходимые анализы, а также обращаться за медицинской помощью при появлении жалоб. Чем раньше вы начнете лечение, чем проще будет справиться с заболеванием.
- Врачи рекомендуют обязательное обследование на ИППП женщинам, которые планируют беременность и оперативное лечение, а также при смене полового партнера.
Венерические заболевания не проходят самостоятельно. Даже если неприятные симптомы исчезли через некоторое время, это не признак выздоровления. Это свидетельствует о том, что болезнь перешла в скрытую форму. Скрытые инфекции диагностировать и лечить сложно, поэтому обращаться к врачу нужно сразу.