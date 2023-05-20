Можно ли жить с половой инфекцией и не знать об этом

Могут ли инфекции протекать бессимптомно? К сожалению, да, и довольно часто. Могут быть и неспецифические симптомы: зуд во влагалище, высыпания на коже и слизистых оболочках наружных половых органов, более обильные влагалищные выделения или выделения с неприятным запахом , учащенное и болезненное мочеиспускание, боли внизу живота, субфебрильная температура, циклические сукровичный выделения из половых путей. Поэтому так важно вовремя заподозрить проблему и начать адекватное лечение.



Шушарина Юлия Александровна Врач акушер-гинеколог, репродуктолог федеральноц сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пермь