Симптомы рака, которые должны насторожить

Рак очень опасен тем, что практически не имеет специфических симптомов, его можно спутать с другими заболеваниями. Поэтому очень важно, обращаясь к врачу с какими-то жалобами, в первую очередь исключить онкологию.

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Под какие недуги может маскироваться рак, "Российской газете" рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии EMC Павел Копосов:

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"Чаще всего рак можно перепутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта".

Одними из признаков развития злокачественной опухоли являются тошнота, рвота, изжога, нарушение стула, вздутие живота, боли в различных отделах желудка или кишечника, потеря веса и так далее. Все подобные проявления характерны для очень широкого круга заболеваний, которые могут быстро и легко излечиваться и не будут угрожать жизни пациента.

Если у вас появляются какие-то похожие симптомы, необходимо срочно обратиться к врачу и сделать, как минимум гастроскопию и колоноскопию, а лучше КТ или МРТ.

Онкологию также можно спутать с нарушениями бронхо-легочной системы и пищевода.

Навязчивый кашель, осиплость голоса, изменение его тембра, боль в области грудной клетки, затрудненное дыхание, ощущение "кома" в горле, трудности с проглатыванием пищи могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли. Но в то же время, могут быть симптомами неонкологических заболеваний. При подобных проявлениях самым лучшим вариантом будет пройти КТ или МРТ.

Маскироваться рак способен и под заболевание женской и мужской половой системы.

Симптомами рака могут быть трудности с мочеиспусканием, очень частые позывы к мочеиспусканию, боли при мочеиспускании, выделения из половых органов, тянущие боли внизу живота, нарушение менструального цикла, недержание мочи и так далее. В то же время некоторые симптомы могут быть следствием даже банальных простудных заболеваний. Поэтому, не стоит надеяться, что пройдет само, надо немедленно обращаться к врачу и проходить полное обследование, чтобы исключить онкологию.

Доброкачественные изменения на коже также могу не вызвать подозрений.

Обычно уже при рождении человек имеет определенные новообразования на кожных покровах. Мы называем их родинками, родимыми пятнами и так далее. Также различные новообразования появляются у нас в течение жизни: липомы, фибромы, папилломы, кератомы, новые родинки. Их не стоит бояться, они могут являться косметическим дефектом, но не угрожают жизни пациента.