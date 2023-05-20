Какие таблетки нельзя с алкоголем

«В идеале — сочетать алкоголь с лекарственными препаратами не стоит, а уж тем более с БАД! Во-первых, этот вопрос мало изучен наукой, исследований на этот счёт мало, а значит, и гарантий, что это не повлечёт за собой опасных последствий, у нас нет», — заявила Шубина.

© Unsplash

Она также отметила, что у каждого человека по-разному работают ферментные системы печени, поэтому реакция на алкоголь может отличаться от предполагаемой.

Видео дня

Алкоголь и различные препараты

Шубина перечислила, как конкретно алкоголь сочетается с различными препаратами.

Цефалоспорины. Это антибактериальные препараты. «Ряд антибиотиков из этой группы могут давать рвоту, головные и мышечные боли, снижение давления, отвращение к алкоголю. Научным языком — это дисульфирамоподобная реакция», — объяснила эксперт.

Нитрофурантоин. Здесь научные данные противоречивы, но на эти антибактериальные лекарства также возможна дисульфирамоподобная реакция.

Метронидазол. «Не рекомендован приём алкоголя в течение 72 часов после окончания курса данным препаратом», — сказала врач, отметив, что при смешении алкоголя с подобными антибактериальными препаратами может также возникнуть дисульфирамоподобная реакция.

Антидепрессанты. В последнее время показания к назначению этих таблеток расширяются, и они с успехом используются и в неврологии, и в гастроэнтерологии, и в других специальностях.

«Всё зависит от свойств препарата — некоторые из них допускают разовый приём алкоголя (эсциталопрам/циталопрам), а есть те, которые угрожают развитием гипертонического криза с осложнениями, вплоть до летального исхода. Называется данная реакция тираминовый синдром», — поделилась эксперт.

Она посоветовала уточнять у лечащего врача, возможен ли приём алкоголя с конкретным препаратом. А лучше всего просто отказаться от алкоголя во время приёма антидепрессантов.

Нейролептики и снотворные препараты (барбитураты). С ними принимать алкоголь «нельзя, и никаких исключений нет», заявила медик. Иначе — риск смерти от остановки дыхания.

Противогистаминные препараты (противоаллергические). В зависимости от вида препарата совместно с алкоголем они усиливают сонливость и снижение концентрации внимания, отметила врач. В большей степени такая реакция — на первое поколение препаратов.

Противовоспалительные и обезболивающие препараты. «Совместно с алкоголем увеличивают риск обострения заболеваний желудка и кишечника, в том числе появление язвы желудка. Сочетание обезболивающих и алкоголя рискует стать причиной острого поражения печени. Особенно стоит избегать приёма метамизола (анальгина)», — заявила Шубина.

Кардиологические препараты. Они в сочетании с алкоголем усиливают степень снижения давления вплоть до развития коллапса. Препараты для разжижения крови (варфарин) на фоне алкоголя увеличивают риск кровотечений.

Итог

В каждом случае даже внутри каждой группы препаратов у каждого лекарства взаимодействия с алкоголем могут отличаться, а кроме того, они будут различными у каждого конкретного человека. «Мы рекомендуем не сочетать препараты с алкоголем, так как безопасность этой "процедуры" гарантировать мы не сможем», — заявила врач.