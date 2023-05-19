Врач назвала резкую смену сферы интересов симптомом деменции

Снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и радикальная смена сферы интересов могут быть симптомами деменции, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Екатерина Демьяновская.

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Специалист напомнила, что деменция (приобретенное слабоумие) развивается на почве перенесенных инсультов, после черепно-мозговых травм, при некоторых нейродегенеративных заболеваниях. В большинстве случаев ей предшествует длительный период менее выраженных когнитивных расстройств.

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На начальных этапах изменения незаметны другим людям, однако ощущаются самим заболевшим. Например, человек может заметить, что с трудом запоминает последовательность дел, ему приходится вносить информацию в заметки на телефоне. На стадии легких когнитивных расстройств, или ЛКР, мозг начинает функционировать еще хуже — нарушается работа не только зон памяти, но и областей, которые отвечают за критическое мышление, сложные навыки, поведение.

«Люди начинают забывать сложные слова, путают термины, похожие по звучанию. Снижается концентрация внимания. Может радикально поменяться сфера интересов, например, пациент с технической специальностью может удариться в политику или педагогику», — объяснила Демьяновская.

Заболевание становится очевидным для окружающих на этапе умеренных когнитивных расстройств (УКР). Человек перестает справляться с прежними нагрузками, но еще может заниматься более легким трудом. Он также в силах сам ходить в магазин, читать книги, смотреть телепередачи и понимать их смысл во время просмотра. При этом он не сможет ничего вспомнить без записей.

Деменция наступает тогда, когда человек начинает полностью зависеть от ухода окружающих, подчеркнула невролог. Врач также уточнила, что додементные когнитивные расстройства помогают выявить нейропсихологические тесты. Они проверяют память, восприятие и распознавание, речь, двигательные навыки и интеллект. Если пациент допускает в тесте много ошибок или проходит его с большим трудом, врач констатирует степень когнитивного снижения.