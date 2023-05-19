$80.04-0.7386.50-1.08

Вирусологи рассказали, как избежать заражения птичьим гриппом

Вирусологи рассказали, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не заразиться птичьим гриппом.

Вирусологи рассказали, как избежать заражения птичьим гриппом
© Вечерняя Москва

Вирусолог Николай Малышев отметил, что стоит держаться подальше от водоплавающих птиц и голубей.

При этом он уточнил, что не стоит бояться покупать мясо птицы в магазинах. Условия содержания домашних птиц находятся под строгим контролем, поэтому можно смело покупать в магазинах курятину, индюшатину и яйца.

Вирусолог Александр Чепурнов добавил, что стоит обходить на улице трупы пернатых. Не нужно подходить близко или трогать их, передает Общественная служба новостей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах города из-за распространения птичьего гриппа, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы жизни и здоровью москвичей нет. Кроме того, в столице не зафиксировано случаев заражения птичьим гриппом среди людей.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий