Названы страшные последствия применения препаратов для похудения

Большую популярность среди пытающихся похудеть людей набрало применение антидиабетических препаратов, в частности «Оземпика». Лекарство вводят подкожными инъекциями или употребляют в таблетках. Однако это наносит сильный вред организму, предупредил доктор Александр Мясников.

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По его словам, механику воздействия препарата сложно оценить человеку, который не разбирается в медицине. Мясников объяснил, что лекарство имитирует один из гормонов, который отвечает за выброс инсулина, и таким образом снижает сахар в крови (но не ниже нормы). Помимо этого, оно замедляет моторику желудка, вызывая чувство насыщения.