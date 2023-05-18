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Врач анестезиолог рассказал, чем отличается наркоз от седации

Врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы им. В. В. Виноградова (ГКБ №64) Павел Ермолаев рассказал, чем отличается наркоз от седации. Пост об этом появился в соцсетях медицинского учреждения.

Чем отличается наркоз от седации
© Твоя Газета

Как отмечает специалист, словом наркоз чаще всего описывается искусственно вызванное торможение центральной нервной системы, при котором пациент спит и ничего не чувствует. В таком состоянии у человека расслабляется скелетная мускулатура, а также снижаются либо отсутствуют некоторые защитные рефлексы.

Седация же бывает трех степеней. Поверхностная часто используется в стоматологии. Средняя применяется при эндоскопических исследованиях. В этом случае пациент спит, но его можно быстро вывести из данного состояния. Глубокая седация характеризуется более крепким сном и длительным процессом выхода из покоя.

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