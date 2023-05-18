Врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы им. В. В. Виноградова (ГКБ №64) Павел Ермолаев рассказал, чем отличается наркоз от седации. Пост об этом появился в соцсетях медицинского учреждения.

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Как отмечает специалист, словом наркоз чаще всего описывается искусственно вызванное торможение центральной нервной системы, при котором пациент спит и ничего не чувствует. В таком состоянии у человека расслабляется скелетная мускулатура, а также снижаются либо отсутствуют некоторые защитные рефлексы.