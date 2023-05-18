3 фактора, которые провоцируют воспаление уха в летний период

На смену холодным ветрам и минусовой температуре пришла теплая весна. Совсем скоро наступит и лето – время жары, отпусков и разгара купального сезона. Однако это не значит, что шансы заработать отит сводятся к нулю. "Рамблер" расскажет о трех факторах, которые могут привести к воспалению уха в летний сезон.

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Одной из причин обострения отита летом может быть частое переохлаждение, вызванное перепадами температур на улице и в помещениях. Кондиционеры не только спасают нас от духоты, но и создают искусственную среду и непрерывные потоки воздуха. А они воздействуют на дыхательные пути и, следовательно, на уши и слух.

Плавание в озерах, реках, бассейнах и океанах, которые кажутся особенно привлекательными в летнее время. Во время купаний вода может попасть в слуховой проход, а вместе с ней – бактерии и грибки, которые любят расти в теплой и влажной среде.

зуд внутри уха;

ощущение, что оно заложено или заполнено;

высокая температура;

снижение слуха;

интенсивная боль, которая может распространяться на шею, лицо или боковую часть головы. По данным Американского колледжа отоларингологии-хирургии головы и шеи, о воспалении уха могут свидетельствовать следующие симптомы: