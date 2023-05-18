Какие болезни могут развиваться из-за стрессов

Ученые выяснили механизм, из-за которого стресс приводит к большому количеству сердечно-сосудистых и других заболеваний – это чрезмерная активизация иммунитета.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал подробнее о связи стресса и разного рода заболеваний.

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Взаимосвязь хронического стресса и целого ряда болезненных состояний выявлена давно и исследуется уже много десятилетий.

В последнее время был опубликован ряд исследований, который объясняет, что и как происходит у человека, когда он находится в стрессе и болеет.

Это позволяет более точно и правильно назначить лечение и дать общие рекомендации по восстановлению здоровья.

Очень важное исследование-открытие – диагностированный хронический стресс всегда сопровождается повышенным уровнем воспалительных цитокинов. Это химические вещества, производимые иммунной системой, активирующие армии клеток иммунитета для атаки захватчиков, таких как вирусы, патогенные бактерии или раковые клетки. Проблема в том, что, когда воспалительных цитокинов слишком много, наша иммунная система становится чрезмерно активной, а это приводит к аутоиммунным заболеваниям.

Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий

Большое число хронических заболеваний, включая атеросклероз и депрессивные расстройства, связаны с повышением уровня этих цитокинов, повышением уровня аутоиммунитета.

Разнообразные клетки иммунной системы созданы для того, чтобы лечить разрушением – они повреждают и разбирают на части клетки-агрессоры. И когда в качестве агрессора они воспринимают клетки собственного организма (из которых состоят ткани и органы нашего тела), возникают большие проблемы – хронические заболевания аутоиммунной природы, которые сложно не только лечить, но и точно диагностировать.

По всей видимости механизм выглядит следующим образом: стресс избыточно активизирует иммунную систему, специализированные клетки которой начинают атаковать клетки разных органов, повреждая их и уже к этой атаке присоединяются внешние патогены, например такие, как Helicobacter priori вызывающая язву желудка. Эта бактерия встречается достаточно часто, но только у 2 из 10 носителей она приводит к язвенной болезни. И теперь мы понимаем, почему. Ясно, что болезнь усиливает стрессовое состояние, и круг стресс – болезнь– стресс замыкается.

Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий

Это, кстати объясняет, почему антибиотиками язва лечится, но в большинстве случаев возвращается – истинная причина, стрессовое, аутоиммунное воспаление, не устранена.

Таким образом подавляющее количество сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, депрессивные расстройства и т.д., сопровождающиеся повышением уровня плохих цитокинов (IL-6, TNF alpha, C reactive protein) связано не только с внешними патогенными факторами, но и с аутоиммунитетом, который возник из-за хронического стресса.

К сожалению, мы не можем изолировать себя от стрессогенных факторов, но в наших возможностях компенсировать их влияние. Для этого есть простые, но эффективные способы: 7-8 часовой сон, в темном, тихом и прохладном помещении, физическая активность по 30-45 минут в день (ленивые прогулки немного не то, нужен хотя бы легкий бег или что-то интенсивнее), ежедневные медитации по 15-20 минут и питание с пребиотиками (клетчатка из овощей и фруктов, цельнозерновые продукты), а так же богатое омега-3 ненасыщенной жирной кислотой (растительные жиры, нерафинированные масла, жирная рыба т.п.).

Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий