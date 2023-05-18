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Ученые изобрели лекарство, снижающее уровень холестерина

Ученые из Университетских больниц и Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв в США изобрели лекарство, которое на 100 % позволяет контролировать уровень холестерина.

Ученые изобрели лекарство, снижающее уровень холестерина
© РИА "ФедералПресс"

«Новые препараты ингибируют с центральным элементом регуляции холестерина PCSK9 и снижают его уровень у животных на 70 %», – поясняют эксперты.

Отмечается, что новые препараты могут стать хорошей заменой статинам, которые используются для снижения уровня холестерина, но они не всегда эффективны, а порой вызывают побочные эффекты. Ученые считают, что результаты исследования помогут и пациентам с раком, пишет издание «Медиа Поток».

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