Кому в России положена бесплатная прививка от кори
Корь продолжают выявлять в российских регионах. Единственный способ защититься от заболевания – это вакцинация. Врач аллерголог-иммунолог клиники «Семейная» Ольга Громадина рассказала, кто из россиян может сделать прививку от кори бесплатно.
«В первую очередь, это дети. Прививку рекомендуется делать всем детям в возрасте от 12 до 18 месяцев. В России бесплатная вакцинация от кори проводится в два этапа. Согласно национальному календарю, первичную прививку детям ставят в год, вторичную – в шесть лет», – пояснила эксперт.
Также на бесплатную прививку могут рассчитывать россияне до 35 лет, если они не прошли курс вакцинации в детстве.
При этом к невакцинированным людям приравниваются и те, кто не имеет сведений о своих прививках.
Также бесплатно прививают от кори тех, кто контактировал с заболевшими этой инфекцией. Вакцину им необходимо ввести в первые 72 часа.
Также безвозмездно прививают работников следующих профессий: врачей, военных, продавцов, учителей и других, пишет Lenta.