Дачникам угрожает смертельная болезнь

На первой этапе симптомы этой болезни напоминают простуду или ангину. Но позже у пациента возникает дискомфорт в животе и пояснице, он ощущает болезненность в глазах, на теле появляется мелкопятнистая сыпь в виде полос. Также у больного ГЛПС человека снижается острота зрения. Для окружающих заболевание не опасно, а вот для больной при самолечении может умереть.