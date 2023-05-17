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Дачникам угрожает смертельная болезнь

Как объяснили в ведомстве, речь идет о смертельно опасной геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), которую можно «подхватить» от грызунов.

Дачникам угрожает смертельная болезнь
© Мир новостей

На первой этапе симптомы этой болезни напоминают простуду или ангину. Но позже у пациента возникает дискомфорт в животе и пояснице, он ощущает болезненность в глазах, на теле появляется мелкопятнистая сыпь в виде полос. Также у больного ГЛПС человека снижается острота зрения. Для окружающих заболевание не опасно, а вот для больной при самолечении может умереть.

В качестве мер профилактики эксперты советуют проветривать помещение, делать влажную уборку в перчатках, мыть руки с мылом и обрабатывать посуду кипятком. Постельное белье и матрацы следует сушить на солнце, периодически переворачивая.

Также следует бороться с грызунами на участке, хранить продукты в плотно закрытых емкостях, а овощи и фрукты перед употреблением обязательно мыть.

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