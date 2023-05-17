Дачникам угрожает смертельная болезнь
Как объяснили в ведомстве, речь идет о смертельно опасной геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), которую можно «подхватить» от грызунов.
На первой этапе симптомы этой болезни напоминают простуду или ангину. Но позже у пациента возникает дискомфорт в животе и пояснице, он ощущает болезненность в глазах, на теле появляется мелкопятнистая сыпь в виде полос. Также у больного ГЛПС человека снижается острота зрения. Для окружающих заболевание не опасно, а вот для больной при самолечении может умереть.
В качестве мер профилактики эксперты советуют проветривать помещение, делать влажную уборку в перчатках, мыть руки с мылом и обрабатывать посуду кипятком. Постельное белье и матрацы следует сушить на солнце, периодически переворачивая.
Также следует бороться с грызунами на участке, хранить продукты в плотно закрытых емкостях, а овощи и фрукты перед употреблением обязательно мыть.