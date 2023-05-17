Вирусолог рассказал о симптомах энцефалита и боррелиоза

Рссийский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о симптомах боррелиоза и энцефалита.

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Он напомнил, что зачастую боррелиоз и энцефалит — это два совершенно разных заболевания и вероятность того, чтобы одновременно укушенный заболеет обоими, по мнению врача, довольно мала.

Вирусолог отметил, что энцефалит начинается с жара и сильной головной боли. Затем возникает слабость в конечностях, неврологические признаки.

"Тогда становится ясно, что речь идет не о какой-то там простуде или другом подобном заболевании, а именно повреждается мозг", — указал специалист в комментарии Общественной службе новостей.

Что касается боррелиоза, то при этом заболевании рядом с местом укуса возникает ярко выраженный красный круг.