Кардиолог рассказала о риске гипотоников заболеть гипертонией

Предрасположенность к высокому артериальному давлению обусловлена генетическими факторами. Отклонения могут быть выявлены с возрастом.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила кардиолог Татьяна Цыбульская. «Есть оптимальное давление: это 120 на 80, нормальное — 120-129 на 80-84, есть высоконормальное, это 130-39 на 85-89, дальше идёт гипертония: выше, либо 140 и выше 90, либо равно.

Считается, что давление 100 на 60 — это уже гипотония. Генетически детерминировано, что гипотоники с возрастом могут переходить в гипертоников.

С развитием атеросклероза, который на фоне гипертонии развивается чаще, может быть атеросклеротическая гипотония».

Также Цибульская дала советы по профилактике гипертонии и гипотонии.