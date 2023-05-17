Все знают, что гипертония приводит к инфаркту и инсульту. Но даже если у человека повышенное артериальное давление, его можно и нужно контролировать. О том, как это делать, "Российской газете" рассказал врач-кардиолог, первый заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии им. академика Е.И. Чазова Минздрава России Филипп Палеев.

"Артериальная гипертония в 90% случаев является "социальным" заболеванием. С возрастом человек "накапливает" факторы риска, приводящие к повышению артериального давления. Среди них - избыточный вес или ожирение, малоподвижный образ жизни, курение, избыточное потребление соли. Кроме того, это заболевание может развиться из-за постоянного стресса", - пояснил доктор Палеев.

Соответственно, человек сам может без труда контролировать свое состояние и управлять факторами риска, снижая их влияние на организм.

"Всем людям после 40 лет и тем, кто страдает от избыточной массы тела и тем более ожирения, необходимо приобрести тонометр. Регулярно контролировать давление нужно и в тех случаях, если среди близких родственников есть гипертоники", - советует доктор.

Особенно важно, отмечает Филипп Палеев, постараться уменьшить стресс. "Хроническая активация симпатической нервной системы за счет постоянного стресса, негативно влияет на стенки сосудов, сердечную деятельность и гормональный статус, приводя к повышению артериального давления", - отметил эксперт.