Гипертоникам нельзя пропускать прием лекарств

Врач рассказал, чем грозит отказ от приема лекарств против гипертонии, назначенных врачом.

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Специалист напомнил, что лекарства от гипертонии, назначенные врачом, нужно принимать регулярно. По словам главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава России Евгения Шляхто, нередко пациенты с гипертонией забывают принимать таблетки от давления. Особенно, если на протяжении некоторого времени оно не дает о себе знать.

Другие делают это специально, чтобы не навредить печени.

Такие таблетки назначаются как раз для того, чтобы давление держалось на уровне, поэтому прекращение приема препаратов может спровоцировать новые скачки.