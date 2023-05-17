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Гипертоникам нельзя пропускать прием лекарств

Врач рассказал, чем грозит отказ от приема лекарств против гипертонии, назначенных врачом.

Гипертоникам нельзя пропускать прием лекарств
© unsplash.com

Специалист напомнил, что лекарства от гипертонии, назначенные врачом, нужно принимать регулярно. По словам главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава России Евгения Шляхто, нередко пациенты с гипертонией забывают принимать таблетки от давления. Особенно, если на протяжении некоторого времени оно не дает о себе знать.

Другие делают это специально, чтобы не навредить печени.

Такие таблетки назначаются как раз для того, чтобы давление держалось на уровне, поэтому прекращение приема препаратов может спровоцировать новые скачки.

Также Шляхто напомнил, что гипертоникам нужно всегда иметь при себе тонометр. В момент недомогания это позволит понять, что произошло с давлением, пишет «АиФ».

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