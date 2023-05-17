Эти витамины дадут вам энергию и продуктивность

Витамины относятся к медиаторам. Если организм в целом здоровый, то в умеренных количествах они будут эффективны и помогут улучшить самочувствие.

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Для работы мозга самыми эффективными считаются следующие витамины.

Витамины группы В. Зачастую эти витамины организм использует для создания и восстановления нейронных связей. Также данные витамины защищают от когнитивного спада при старении. Они взаимодействуют с гомоцистеином, и чем выше в крови уровень этого элемента, тем выше риск деменции.

Витамин С. Значение этого витамина для мозга связано с уровнем миелина. Чем его меньше, тем выше риск развития болезни Альцгеймера. Одно исследование показало, что эффективен именно заблаговременный приём этого витамина.

Витамин D. Он поможет снизить окислительный стресс и замедлить старение. А вместе с ним - и когнитивный спад. Также чем длиннее курс приёма этого витамина, тем больше положительных эффектов получает человек.