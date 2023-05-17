5 первых шагов к победе над болезнями сердца

Сердечно-сосудистые заболевания считаются неизлечимыми. Так ли это на самом деле и что помогает исцелить сердце от тяжелых патологий, рассказывает кардиолог Анна Кореневич.

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«Если врач-кардиолог поставил диагноз, то первое, что может сделать пациент для улучшения здоровья, это изменить образ жизни. Делать это нужно плавно, в спокойном и комфортном для вас режиме», – рекомендует эксперт.

Пациентам с патологиями сердца соит увеличить ежедневную физическую активность, пересмотреть питание и отказаться от вредных привычек. Необходимо наладить режим дня и здоровый сон, а также перестать стрессовать.

Если придерживаться этих правил с выполнять медицинские рекомендации лечащего врача, то пациент сможет добиться 50 % успеха, передает «Доктор Питер».