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Чем опасна непереносимость глютена и как с ней бороться

16 мая – Международный день осведомленности о целиакии. Этим термином называют непереносимость глютена, который содержится почти во всех злаках: в пшенице, ржи, ячмене, овсе. А значит – в хлебе и хлебных изделиях, макаронах, чипсах и пиве. О симптомах и лечении целиакии MIR24.TV рассказали врачи.

Чем опасна непереносимость глютена и как с ней бороться
© Мир24

«Целиакия представляет собой поражение тонкого кишечника при употреблении глютеносодержащих продуктов, – говорит врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов. – В организме носителей такого заболевания отсутствует фермент, отвечающий за расщепление глютена. При попадании этого компонента в кишечник запускается воспалительный процесс, вызывающий ухудшение общего состояния человека и значительное снижение веса».

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По словам специалиста, первыми симптомами целиакии являются боль в животе, диарея, вздутие, потеря веса, постоянная головная боль и тошнота. В дальнейшем могут появиться анемия, остеопороз, изжога, сыпь и даже когнитивные нарушения – ухудшение памяти и внимания. Целиакия встречается чаще всего у женщин, и передается по наследству. Иногда она развивается на фоне некоторых эндокринных и аутоиммунных заболеваний, в результате беременности, сильного стресса, перенесенных кишечных инфекций и операций.

По словам терапевта «Теледоктор24» Александра Абдрахманова, симптомами целиакии также могут быть:
  • запор
  • малые рост и вес
  • утомляемость
  • повреждение эмали зубов
  • раздражительность
  • синдром гиперактивности и дефицита внимания
  • сложности в обучении
  • неспособность концентрироваться.

В лечении применяется диета – полное исключение из пищи продуктов из злаков.

«Сейчас практически в каждом гипермаркете можно найти продукты без содержания глютена», – говорит врач.

«Необходимо полностью отказаться от хлебобулочных и макаронных изделий, пшеничной, манной и ячневой круп, булгура, кускуса, мучных кондитерских изделий, консервов. Помимо этого, стоит воздержаться от жирной еды и пива. Пациенту также могут назначить медикаментозное лечение, прием витаминно-минеральных комплексов и пищевых добавок», – подытожил Евгений Белоусов.

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