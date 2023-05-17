Чем опасна непереносимость глютена и как с ней бороться

16 мая – Международный день осведомленности о целиакии. Этим термином называют непереносимость глютена, который содержится почти во всех злаках: в пшенице, ржи, ячмене, овсе. А значит – в хлебе и хлебных изделиях, макаронах, чипсах и пиве. О симптомах и лечении целиакии MIR24.TV рассказали врачи.

«Целиакия представляет собой поражение тонкого кишечника при употреблении глютеносодержащих продуктов, – говорит врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов. – В организме носителей такого заболевания отсутствует фермент, отвечающий за расщепление глютена. При попадании этого компонента в кишечник запускается воспалительный процесс, вызывающий ухудшение общего состояния человека и значительное снижение веса».

По словам специалиста, первыми симптомами целиакии являются боль в животе, диарея, вздутие, потеря веса, постоянная головная боль и тошнота. В дальнейшем могут появиться анемия, остеопороз, изжога, сыпь и даже когнитивные нарушения – ухудшение памяти и внимания. Целиакия встречается чаще всего у женщин, и передается по наследству. Иногда она развивается на фоне некоторых эндокринных и аутоиммунных заболеваний, в результате беременности, сильного стресса, перенесенных кишечных инфекций и операций.