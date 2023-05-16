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Врач Азбарова рассказала, что после кори иммунитет восстанавливается несколько лет

Корь особенна опасна тем, что напрочь сбивает иммунную систему. Об этом рассказала врач-педиатр Фариза Азбарова. По ее словам, организм после перенесенной инфекции будет восстанавливаться несколько лет.

Врач объяснила, что защитные силы организма после кори будут восстанавливаться лет пять или даже больше. При этом возможно и такое, что у человека, переболевшего корью, иммунитета не будет всю жизнь.

По словам врача, в группе риска по заражению корью — будущие мамы. Заражение корью может привести к развитию у ребенка врожденных пороков развития желудочно-кишечного тракта, центральной и сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. При заражении на ранних сроках возможен выкидыш, а на поздних — появляется вероятность преждевременных родов или рождение ребенка с внутриутробной инфекцией.

Врач рассказал, как корь обнуляет иммунитет

Ранее мы писали о том, как проявляется корь.

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