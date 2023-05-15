На какие проблемы со здоровьем указывает сухость во рту?

Сухость во рту может доставлять дискомфорт. А ещё она повышает риск развития кариеса и инфекций. Вот из-за чего может возникать эта проблема.

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Причин сухости во рту может быть множество: от приёма лекарств до стресса. Также существует ряд исследований, которые связывают сухость во рту с сахарным диабетом, раком, аутоиммунными заболеваниями.

Вместе с тем в целом сухость во рту встречается часто. И обычно она не указывает на серьёзную болезнь.

Облегчить состояние при сухости во рту можно разными способами. Всё зависит от причины проблемы. Например, вы можете уменьшить дискомфорт, избегая обезвоживания, а также поддерживая хорошую гигиену полости рта (ежедневный уход за полостью рта дома, регулярные походы к стоматологу).

Также безопасными методами уменьшения сухости во рту считаются рассасывание леденцов или кубиков льда, употребление холодных несладких напитков, жевание жвачки без сахара.