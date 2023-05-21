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Как избавиться от боли в шее при болезни Паркинсона: видео

Болезнь Паркинсона – это хроническое неврологическое заболевание, которое характеризуется постепенной дегенерацией клеток головного мозга, отвечающих за координацию движений.

Пациенты с этой болезнью испытывают трудности с контролем движений, что проявляется в виде дрожи, скованности мышц, заторможенности движений и неустойчивости походки.

Эрготерапевт Денис Дятлов рассказал, что ортопедические проблемы у пациентов с болезнью Паркинсона возникают значительно чаще, чем у других людей. Боли в пояснице и шейном отделе позвоночника у таких пациентов встречаются в 40-70% случаев, поэтому важно контролировать эти симптомы с помощью лекарственной терапии и физической реабилитации. В видео врач показал упражнения, которые помогут уменьшить боли в области шеи при болезни Паркинсона.

Важно заметить, что каждый пациент с болезнью Паркинсона имеет индивидуальный набор симптомов и нуждается в специальном подходе к лечению.

Что такое болезнь Паркинсона

Подробнее о том, как избавиться от боли в шее при болезни Паркинсона, смотрите в видео.

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