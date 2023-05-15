Что такое синдром усталости и как с ним справляться

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что такое астенический синдром, а также назвали рекомендации, которых важно придерживаться взрослым и детям.

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По их словам, почти каждый человек хотя бы раз в жизни ощущал состояние, когда все валится из рук, а делать ничего не хочется. При этом чувствуется и общее истощение организма. Все указанные признаки относятся к астеническому состоянию.

Эксперты уточняют, что астенический синдром по-простому называется синдром усталости. Его признаки - повышенная утомляемость, нервная возбудимость, перепады настроения и сильная усталость. Появляются и другие симптомы - головная боль, чувствительность к яркому свету, громким звукам и резким запахам. У человека в таком состоянии появляются проблемы со сном, при этом он становится более чувствительным к переменам погоды. Со временем все признаки усиливаются, а ночной сон не приносит облегчения.

Специалисты утверждают, что сейчас данный синдром усталости - наиболее распространённая форма невроза. От него совсем никто не застрахован. Если человек заметил у себя похожие признаки и симптомы, стоит сразу обратиться к врачу.

Существуют несколько правил, которые подойдут как для здоровых, так и для находящихся в состоянии предболезни. Профилактика для школьников и студентов:

- полноценный сон;

- прогулки на свежем воздухе;

- отдых;

- меньше времени проводить перед компьютером и телевизором;

- правильное и здоровое питание.

Рекомендации для взрослых:

- оптимизировать режим труда и отдыха;

- правильное питание (добавить в рацион пищу, богатую белками, свежие овощи и фрукты);

- постоянно высыпаться;

- придерживаться здорового образа жизни;

- не взваливать на себя непосильную физическую и умственную работу;