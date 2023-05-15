Какие опасные болезни можно распознать по внешнему виду губ

На губах нет защитного слоя из жиров, вырабатываемых клетками кожи на лице, поэтому они требуют дополнительного ухода. И если вы делаете это на пять с плюсом, но все равно периодически замечаете различные изъяны на губах, то это повод задуматься о состоянии своего здоровья и обратиться к врачу. Вот какие изменения нас должны насторожить.

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Сухие губы с трещинками

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В случае сухости и мелких трещинок мы обычно говорим о недостаточном уходе за кожей губ. В морозную и ветреную погоду не забывайте пользоваться бальзамом, который увлажняет, питает и защищает нежную кожу. В жару стоит использовать специальные стики с SPF — они минимизируют негативное воздействие ультрафиолета в этой деликатной зоне. Ну а если к тому, как вы ухаживаете за губами, претензий нет, но сухость все равно присутствует, возможно, дело в недостатке жидкости в организме. Попробуйте скорректировать питьевой режим.

Бледность губ

Если губы как бы выцвели, стали неестественно бледными и даже чуть синюшными, то это может говорить об анемии, связанной с дефицитом железа, витаминов B9 и B12. Доктор назначит необходимые анализы, определит причину анемии и порекомендует препараты.

Трещины в углах губ

У такого изъяна может быть масса причин. Среди них: хронические инфекции, дефицит витаминов группы B (особенно тиамина и рибофлавина), обезвоживание, гормональный дисбаланс, нехватка жирорастворимых витаминов. Если трещины появляются вместе с пузырьками и корочками, то причина может быть в инфекционных поражениях, связанных со стрептококковыми, стафилококковыми или грибковыми возбудителями. В этом случае необходимо обратить внимание на состояние иммунной системы.

Изменение цвета губ

Весомый повод обратиться к врачу и досконально обследоваться. Потому как свой природный цвет наши губы меняют в связи с серьезным патологиями. Так, ярко-красные губы могут указывать на гипертонию и проблемы с почками, а синеватый оттенок — это проблемы с кровообращением по малому кругу. Доктор может заподозрить у вас миокардит, сердечную недостаточность и пороки сердца.

Припухлость губ, в том числе по утрам

Как правило, такое бывает у тех, кто страдает отеками. Поэтому припухлость губ может идти не самым неприятным бонусом к мешкам под глазами и общей отечности лица. Также подобным образом губы могут реагировать на незнакомую косметику или лекарства и непривычные продукты питания. В этом случае мы говорим об аллергической реакции.

Язвочки, ранки и пузырьки

Повреждения на губах, как правило, говорят об инфекциях — локальных или системных. Среди них: герпес, стрептодермия, молочница. Пузырьковые высыпания могут возникать из-за аллергической реакции.