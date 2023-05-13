Перечислены правила профилактики геморрагической лихорадки
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что такое геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, а также назвали основные правила ее профилактики.
По словам экспертов, во время дачного сезона появляется опасность, связанная с грызунами, - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Это вирусное инфекционное заболевание, источником которого являются животные.
Зачастую, отметили специалисты, симптомы ГЛПС путают с ангиной или обычной простудой. А позже у человека появляются ещё боли в пояснице и животе, снижается острота зрения, присоединяются болезненность в глазах и мелкопятнистая сыпь.
Тяжёлые случаи приводят к летальному исходу, поэтому к врачу нужно обращаться сразу. Однако для окружающих больной человек не заразен.
В Роспотребнадзоре перечислили основные правила профилактики заболевания:
- весной чаще проветривать помещение, чтобы концентрация вирусов в воздухе стала меньше;
- проводить влажную уборку, чтобы не было пыли, можно использовать дезинфицирующие средства;
- посуду обдавать кипятком или обрабатывать дезинфицирующим средством;
- мягкий инвентарь просушивать на солнце в течение нескольких часов и постоянно переворачивать;
- убираться в перчатках и использовать защитные средства;
- регулярно бороться с грызунами на садовых и дачных участках (ставить ловушки, завести кота);
- перед едой тщательно мыть руки с мылом;
- хранить продукты в плотно закрытых емкостях, недоступных грызунам;
- перед едой тщательно мыть овощи, фрукты и зелень.