Перечислены правила профилактики геморрагической лихорадки

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что такое геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, а также назвали основные правила ее профилактики.

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По словам экспертов, во время дачного сезона появляется опасность, связанная с грызунами, - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Это вирусное инфекционное заболевание, источником которого являются животные.

Зачастую, отметили специалисты, симптомы ГЛПС путают с ангиной или обычной простудой. А позже у человека появляются ещё боли в пояснице и животе, снижается острота зрения, присоединяются болезненность в глазах и мелкопятнистая сыпь.

Тяжёлые случаи приводят к летальному исходу, поэтому к врачу нужно обращаться сразу. Однако для окружающих больной человек не заразен.

В Роспотребнадзоре перечислили основные правила профилактики заболевания: