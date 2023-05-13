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Перечислены правила профилактики геморрагической лихорадки

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что такое геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, а также назвали основные правила ее профилактики.

Перечислены правила профилактики геморрагической лихорадки
© СОВА

По словам экспертов, во время дачного сезона появляется опасность, связанная с грызунами, - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Это вирусное инфекционное заболевание, источником которого являются животные.

Зачастую, отметили специалисты, симптомы ГЛПС путают с ангиной или обычной простудой. А позже у человека появляются ещё боли в пояснице и животе, снижается острота зрения, присоединяются болезненность в глазах и мелкопятнистая сыпь.

Тяжёлые случаи приводят к летальному исходу, поэтому к врачу нужно обращаться сразу. Однако для окружающих больной человек не заразен.

В Роспотребнадзоре перечислили основные правила профилактики заболевания:

  • весной чаще проветривать помещение, чтобы концентрация вирусов в воздухе стала меньше;
  • проводить влажную уборку, чтобы не было пыли, можно использовать дезинфицирующие средства;
  • посуду обдавать кипятком или обрабатывать дезинфицирующим средством;
  • мягкий инвентарь просушивать на солнце в течение нескольких часов и постоянно переворачивать;
  • убираться в перчатках и использовать защитные средства;
  • регулярно бороться с грызунами на садовых и дачных участках (ставить ловушки, завести кота);
  • перед едой тщательно мыть руки с мылом;
  • хранить продукты в плотно закрытых емкостях, недоступных грызунам;
  • перед едой тщательно мыть овощи, фрукты и зелень.
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