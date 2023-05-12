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Хирург назвал главную угрозу уличных ран

Уличные раны от осколка битого стекла, гвоздя, куска ржавой проволоки и арматуры могут привести к столбняку. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на хирурга Александра Гоева.

Хирург назвал главную угрозу уличных ран
© М24

Врач рассказал, что инородный предмет, войдя в мягкие ткани, сразу удаляется, но оставляет после себя полость. Она быстро закрывается, внутри нее создается анаэробная среда, где быстро размножается палочка столбняка.

Эксперт добавил, что пострадавшему от уличной раны практически всегда нужна прививка от столбняка.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина назвала основные симптомы столбняка. Это мышечные спазмы, болевые синдромы, болезненные реакции на яркий свет и громкий звук, судороги, а также проблемы с дыханием.

До этого врач Людмила Большакова призвала дачников и сельскохозяйственных работников вакцинироваться от столбняка, если прививка не делалась более 10 лет. Она подчеркнула, что вакцинация – единственная мера защиты от заболевания. Опасность инфекции заключается в том, что она поражает нервную систему и имеет высокий риск летального исхода.

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