Невролог Рошковская: Глазодвигательные расстройства могут являться симптомом разрыва аневризмы
Есть несколько симптомов, которые указывают на разрыв аневризмы – расширенного сосуда, заполненного кровью. Как уточнила врач-невролог Людмила Рошковская, если аневризмы маленьких размеров могут проходить бессимптомно и не требуют вмешательства врачей, то для устранения больших - (до 20-22 мм), необходимо оперативное вмешательство.
Определить рост и разрыв аневризмы можно по тошноте, рвоте, выраженной головной боли, глазодвигательных расстройствах.
При этом разрыв может случиться в любой момент, например, при повышении давления, отметила врач. А причиной возникновения патологии чаще всего является наследственность, алкоголизм и наркомания.
«От аневризмы страдают 12-15 человек на 100 тысяч населения. Из них 3% приведут к разрыву. В случае разрыва высокая летальность — до 40%», — рассказала специалист «Царьграду».