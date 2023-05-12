Глазодвигательные расстройства могут являться симптомом разрыва аневризмы

Есть несколько симптомов, которые указывают на разрыв аневризмы – расширенного сосуда, заполненного кровью. Как уточнила врач-невролог Людмила Рошковская, если аневризмы маленьких размеров могут проходить бессимптомно и не требуют вмешательства врачей, то для устранения больших - (до 20-22 мм), необходимо оперативное вмешательство.