Врач рассказала о правилах для профилактики болезней сердца

Кардиолог Марина Ерина рассказала о простых, но важных правилах, которые помогут избежать болезней сердца и сосудов.

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По словам специалиста, профилактика болезней сердца включает в себя прежде всего формирование здорового образа жизни. Необходимо соблюдать правильный рацион питания с низким содержанием животных жиров и легкоусвояемых углеводов. Необходимо следить за весом, не допускать резкого набора.

Также необходимы регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек.

— Чем раньше сформируется такое поведение, тем меньше вероятность, что свой зрелый и пожилой возраст вы встретите с «букетом» сердечных заболеваний, — подчеркнула Ерина в комментарии «Невским новостям».