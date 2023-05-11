Онколог назвал фактор повышенного риска развития рака

«Ежедневно в организме каждого человека образуется несколько сотен тысяч таких клеток. Наш иммунитет активно борется с ними. В какой-то момент происходит сбой, после чего начинается процесс образования раковой опухоли. <…> Есть определенные виды мутаций, которые больше, чем остальные, повышают риск развития злокачественных опухолей, и они могут передаваться по наследству, от родителей к детям», — рассказал Павел Копосов «Газете.Ru».