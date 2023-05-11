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Онколог назвал фактор повышенного риска развития рака

Фактором, повышающим риск развития онкозаболеваний являются мутации, передающиеся по наследству. Об этом заявил замдиректора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), онколог Павел Копосов.

Онколог назвал фактор повышенного риска развития рака
© Ura.Ru

«Ежедневно в организме каждого человека образуется несколько сотен тысяч таких клеток. Наш иммунитет активно борется с ними. В какой-то момент происходит сбой, после чего начинается процесс образования раковой опухоли. <…> Есть определенные виды мутаций, которые больше, чем остальные, повышают риск развития злокачественных опухолей, и они могут передаваться по наследству, от родителей к детям», — рассказал Павел Копосов «Газете.Ru».

Специалист также уточнил, что предрасположенность к раку может передаваться и через поколение, то есть от бабушек и дедушек.

По словам доктора, самыми изученными мутациями являются BRCA1 и BRCA2, способствующие развитию рака молочной железы, яичников, а также предстательной и поджелудочной железы. Онколог отметил, что если у кого-то из близких родственников было онкологическое заболевание, желательно пройти генетическое тестирование. При обнаружении злокачественных клеток врач призывает не впадать в панику, так как в условиях современной медицины такие новообразования в большинстве случаев излечиваются полностью.

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