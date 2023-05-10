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Канадские ученые назвали лучшее лекарство от дневной сонливости

Ученые из Университета Макмастера пришли к выводу, что солриамфетол является лучшим средством для лечения дневной сонливости при апноэ. Исследование опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые назвали лучшее лекарство от дневной сонливости
© Вечерняя Москва

По данным ученых, около миллиарда человек во всем мире страдают от апноэ. Для лечения чаще всего используется СИПАП-аппарат. Он представляет собой кислородную маску, через которую в легкие во время сна поступает сжатый воздух. Несмотря на это, многие пациенты продолжают испытывать дневную сонливость.

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Ученые провели 14 клинических испытаний с участием 3085 человек. В результате исследований выяснилось, что солриамфетол является лучшим лекарством для лечения дневной сонливости. При этом препарат может повышать артериальное давление, что создает риск развития проблем сердечно-сосудистой системы, передает «Газета.ru».

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