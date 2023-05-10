Как обезопасить себя от кишечной инфекции: рекомендации Роспотребнадзора
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике ротавирусной инфекции, пишет Тульская служба новостей.
Эксперты рекомендуют в первую очередь пить только бутилированную и кипяченую воду. Кроме того, фрукты и овощи нужно обязательно мыть проточной водой или ошпаривать кипятком, если плоды сырые.
Также в тульском Роспотребнадзоре отметили:
- Следите за чистотой рук, мойте с мылом перед приемом пищи, после прогулок, посещения туалета, общественных мест, общественного транспорта и в процессе приготовления еды.
Специалисты также рекомендуют:
- ополаскивать кипятком детскую посуду после мытья;
- мыть каждый день детские игрушки;
- в магазине проверять срок годности и условия хранения продуктов;
- не заглатывать воду в бассейне.
Если все-таки кто-то в семье заразился ротавирусной инфекцией, не стоит заниматься самолечением. Важно сразу же обращаться к врачу.
Также нельзя отправлять ребенка с симптомами ОКИ в школу или детский сад, так как болезнь может распространиться на других детей. Если дома есть ещё малыши, то нужно запретить им контактировать. Симптомы при кишечной инфекции - тошнота, рвота и жидкий стул.
В Роспотребнадзоре заявили:
- Во время ухода за больным нужно соблюдать правила личной гигиены: пользоваться перчатками и медицинской маской, тщательно мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.
А недавно врач-токсиколог составил список продуктов, которые помогают улучшить работу кишечника.