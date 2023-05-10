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Как обезопасить себя от кишечной инфекции: рекомендации Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике ротавирусной инфекции, пишет Тульская служба новостей.

Как обезопасить себя от кишечной инфекции
© СОВА

Эксперты рекомендуют в первую очередь пить только бутилированную и кипяченую воду. Кроме того, фрукты и овощи нужно обязательно мыть проточной водой или ошпаривать кипятком, если плоды сырые.

Также в тульском Роспотребнадзоре отметили:

- Следите за чистотой рук, мойте с мылом перед приемом пищи, после прогулок, посещения туалета, общественных мест, общественного транспорта и в процессе приготовления еды.

Специалисты также рекомендуют:

- ополаскивать кипятком детскую посуду после мытья;

- мыть каждый день детские игрушки;

- в магазине проверять срок годности и условия хранения продуктов;

- не заглатывать воду в бассейне.

Если все-таки кто-то в семье заразился ротавирусной инфекцией, не стоит заниматься самолечением. Важно сразу же обращаться к врачу.

Также нельзя отправлять ребенка с симптомами ОКИ в школу или детский сад, так как болезнь может распространиться на других детей. Если дома есть ещё малыши, то нужно запретить им контактировать. Симптомы при кишечной инфекции - тошнота, рвота и жидкий стул.

В Роспотребнадзоре заявили:

- Во время ухода за больным нужно соблюдать правила личной гигиены: пользоваться перчатками и медицинской маской, тщательно мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.

А недавно врач-токсиколог составил список продуктов, которые помогают улучшить работу кишечника.

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