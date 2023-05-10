Врач назвал способ защититься от некоторых видов рака

От некоторых видов заболеваний, в том числе онкологических, может защитить физическая активность, рассказал врач-терапевт Павел Раменский. Способ защититься от рака он назвал в беседе с NEWS.ru.

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По словам врача, после физической активности питание органов становится лучше и эффективнее за счет активного кровообращения. Раменский отметил, что люди эволюционируют так, чтобы оставаться физически активными в течение всей жизни. «Поэтому, двигаясь, умеренно занимаясь спортом, можно буквально повернуть время вспять. Многие исследования свидетельствуют о том, что активность замедляет постепенное ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака», — объяснил он.

Помимо этого, продолжил терапевт, в период физической активности в организме человека запускаются восстановительные механизмы: регенерация хрящевых тканей, заживление микротрещин, высвобождение антиоксидантов и противовоспалительных молекул. Такие процессы, происходящие в клетках и ДНК, снижают риск диабета, ожирения, рака, остеопороза, болезни Альцгеймера, депрессии и в целом преждевременной смерти, уточнил Раменский. «Понятно, что не нужно чересчур перегружать суставы, особенно будучи пожилым человеком, нежелательно гонять на велосипеде с непривычки 100 километров, не надо ставить подобные эксперименты над собой и в молодости, если вы не профессиональный спортсмен. Всегда нужно беречься, но и двигаться обязательно нужно», — заключил врач.